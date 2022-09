Ultime Notizie – Dl Aiuti Bis, dal Superbonus a trasporti e pensioni: tutte le novità (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non solo Superbonus, smart working e gli sconti energetici, il dl Aiuti Bis introduce o rafforza una serie di norme che impattano la quotidianità dei cittadini. Ecco quali. BONUS TV E trasporti. Sale da 30 a 50 euro il bonus per l’acquisto di tv compatibili con i nuovi standard di emissione del segnale. Incrementate inoltre da 79 a 180 milioni le risorse destinate alle agevolazioni sull’acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici. SPORT E PISCINE. Il decreto stanzia 50 milioni di euro per un fondo a sostegno di piscine e sport dilettantistico. BONUS PSICOLOGO. Arrivano a 25 milioni in tutto le risorse per il bonus psicologo, attivato sulla scia della crisi del Covid. pensioni, NOVITA’ SU IMPIGNORABILITA’ E RIVALUTAZIONE. Sale a mille euro (dai precedenti 750 euro) il tetto per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non solo, smart working e gli sconti energetici, il dlBis introduce o rafforza una serie di norme che impattano la quotidianità dei cittadini. Ecco quali. BONUS TV E. Sale da 30 a 50 euro il bonus per l’acquisto di tv compatibili con i nuovi standard di emissione del segnale. Incrementate inoltre da 79 a 180 milioni le risorse destinate alle agevolazioni sull’acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici. SPORT E PISCINE. Il decreto stanzia 50 milioni di euro per un fondo a sostegno di piscine e sport dilettantistico. BONUS PSICOLOGO. Arrivano a 25 milioni in tutto le risorse per il bonus psicologo, attivato sulla scia della crisi del Covid., NOVITA’ SU IMPIGNORABILITA’ E RIVALUTAZIONE. Sale a mille euro (dai precedenti 750 euro) il tetto per ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - stef_albe : RT @sole24ore: ?? “Porteremo l’#Ucraina nella nostra area europea di free roaming. Le nostre corsie di solidarietà sono un grande successo.… - giuaddo99 : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Fondi russi, «al momento non ci sono notizie dell’Italia nel dossie… -