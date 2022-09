Serataccia per Antetokounmpo: espulso e Grecia ko con la Germania (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il fuoriclasse dei Bucks mette a segno 31 punti ma la Grecia viene eliminata a Berlino dalla Germania. Giannis, espulso nell'ultimo periodo, incassa ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il fuoriclasse dei Bucks mette a segno 31 punti ma laviene eliminata a Berlino dalla. Giannis,nell'ultimo periodo, incassa ...

pmm131x : Diciamo pure che stasera è una serataccia per le vedove di Conte - Trilli86596693 : @AgostinoDAndrea @sscnapoli ??????Che serataccia per i polacchi! - ricky16dea : @stanzaselvaggia C'è del sessismo fin troppo sfrontato in questo tweet che non brilla certo per lucidità... Serataccia Lucarelli - LMillanista : @fcin1908it Serataccia per i detrattori di Handa - adrianoarmiento : Una serataccia per stylist e simili....menomale che C. Didomenico è a @RaiRadio2 .un vestito terrificante! #TIMMusicAwards -