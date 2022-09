Ricostruire l’Ucraina, perché non è presto per pensarci. Scrive Pennisi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le vicende della guerra indicano che durerà ancora a lungo e che è difficile fare pronostici sui suoi esiti, anche se l’avanzata dell’Ucraina ha creato reazioni forti all’interno della Federazione Russa: alcuni consiglieri comunali di San Pietroburgo hanno addirittura chiesto che Putin venga processato per alto tradimento, sono stati chiamati dalla polizia, rimandati a casa dopo un breve interrogatorio ma, sino ad ora, nulla di più. D’altronde, nel libro The Sterling Dollar Diplomacy del lontano 1957, Richard Gardner (ambasciatore a Roma alla fine degli anni Settanta del secolo scorso), ricostruisce, con una documentazione immensa e mai confutata, come Washington e Londra avessero cominciato a lavorare sui programmi di ricostruzione dell’economia internazionale dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il mese prossimo a Berlino si svolgerà un primo incontro tra le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le vicende della guerra indicano che durerà ancora a lungo e che è difficile fare pronostici sui suoi esiti, anche se l’avanzata delha creato reazioni forti all’interno della Federazione Russa: alcuni consiglieri comunali di San Pietroburgo hanno addirittura chiesto che Putin venga processato per alto tradimento, sono stati chiamati dalla polizia, rimandati a casa dopo un breve interrogatorio ma, sino ad ora, nulla di più. D’altronde, nel libro The Sterling Dollar Diplomacy del lontano 1957, Richard Gardner (ambasciatore a Roma alla fine degli anni Settanta del secolo scorso), ricostruisce, con una documentazione immensa e mai confutata, come Washington e Londra avessero cominciato a lavorare sui programmi di ricostruzione dell’economia internazionale dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il mese prossimo a Berlino si svolgerà un primo incontro tra le ...

