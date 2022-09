Mirko Gancitano riunisce ex del GF Vip, Isola e Pupe e Secchioni: il party da urlo e la dedica di Guenda Goria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo essere stato protagonisti del red carpet a Venezia 79 insieme alla compagna Guenda Goria, Mirko Gancitano, ex concorrente de La Pupa e il Secchione e inviato a Camper su Rai1, nelle passate ore ha festeggiato il suo 31esimo compleanno insieme alle persone a lui care. Mirko Gancitano ed il party di compleanno esplosivo Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo essere stato protagonisti del red carpet a Venezia 79 insieme alla compagna, ex concorrente de La Pupa e il Secchione e inviato a Camper su Rai1, nelle passate ore ha festeggiato il suo 31esimo compleanno insieme alle persone a lui care.ed ildi compleanno esplosivo Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Mirko Gancitano riunisce ex del GF Vip, Isola e Pupe e Secchioni: il party da urlo e la dedica di Guenda Goria… - inciu_cessa : Ma da quando Alessandro Borghi è diventato Mirko Gancitano? - mirkoganci : RT @redazioneiene: @MariaTeresaR99 è furiosa: La figlia Guenda Gori è in mano a strozzini e mafiosi per colpa dei genitori del futuro sposo… - redazioneiene : @MariaTeresaR99 è furiosa: La figlia Guenda Gori è in mano a strozzini e mafiosi per colpa dei genitori del futuro… -