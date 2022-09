“Ma è soltanto la punta dell’iceberg”. C’è una rete di think tank e fondazioni: così i russi fanno entrare i soldi in Europa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le operazioni ibride del Cremlino attraverso società di comodo. Anche in Asia, Medio Oriente, Africa Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le operazioni ibride del Cremlino attraverso società di comodo. Anche in Asia, Medio Oriente, Africa

OscarTonnina : C’è una rete di think tank e società di comodo in Europa: così i russi fanno entrare i soldi. “Ma è soltanto la pun… - infoitinterno : “Ma è soltanto la punta dell’iceberg”. C’è una rete di think tank e società di comodo in Europa: così i russi fanno… - monidbi : “Ma è soltanto la punta dell’iceberg”. C’è una rete di think tank e fondazioni - WBeltrame : Urge sapere chi! ?@jacopo_iacoboni? “Ma è soltanto la punta dell’iceberg”. C’è una rete di think tank e fondazioni… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: “Ma è soltanto la punta dell’iceberg”. C’è una rete di think tank e fondazioni -