Lutto per Elisa Isoardi, è lei stessa a dare la notizia. Il post struggente della conduttrice tv

Lutto per Elisa Isoardi. La conduttrice tv ha perso la sua cara e amatissima nonna. Purtroppo nonna Lucrezia si è spenta che con la Isoardi aveva un rapporto bellissimo e speciale. L'ex di Salvini chiamava la nonna Memè e ha raccontare cosa è successo è la stessa conduttrice. Elisa infatti ha pubblicato uno scatto in compagnia dell'anziana donna e ha scritto: "Ciao Memè nonnina mia". Parole semplici quelle di Elisa Isoardi, come didascalia al paio di scatti condivisi su Instagram. Nella prima foto è possibile vedere le mani della presentatrice intrecciate con quelle, affaticate e provate dall'età, dell'anziana donna. Il secondo scatto è invece una foto scattata ormai diversi anni fa, dove una ...

