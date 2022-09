La mappa per sapere quando puoi accendere il riscaldamento nel tuo Comune (Di mercoledì 14 settembre 2022) Attraverso un calcolatore messo a punto da Wired, puoi scoprire da quando e per quanto tempo al giorno si possono tenere accesi i caloriferi in casa in base al piano di razionamento del governo Leggi su wired (Di mercoledì 14 settembre 2022) Attraverso un calcolatore messo a punto da Wired,scoprire dae per quanto tempo al giorno si possono tenere accesi i caloriferi in casa in base al piano di razionamento del governo

ceciliasala : Il canale russo “‘Z’ per la vittoria” ha pubblicato una porzione di una mappa operativa di una brigata ???? con un re… - ItaliaStartUp_ : La mappa per sapere quando puoi accendere il riscaldamento nel tuo Comune - andi_ndr1 : RT @DigiTInst: 'I risultati del DiSI sono utili perché danno un racconto dell'Italia diverso dal racconto comune' Nell'intervista per #Thi… - stefanoepifani : RT @DigiTInst: 'I risultati del DiSI sono utili perché danno un racconto dell'Italia diverso dal racconto comune' Nell'intervista per #Thi… - robyleofrigio : RT @lauracanali2: Domani sarò al MAXXI di Roma alle ore 19 per presentare qualche mappa di Limes sulla guerra russo/Ucraina insieme alla pr… -