Juventus-Benfica, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una sfida da non fallire. La Juventus, reduce dall'amaro pareggio in campionato contro la Salernitana, match che ha lasciato un lungo strascico di polemiche, affronterà mercoledì 14 settembre alle 21 allo Stadium il Benfica nella... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una sfida da non fallire. La, reduce dall'amaro pareggio in campionato contro la Salernitana, match che ha lasciato un lungo strascico di polemiche, affronterà mercoledì 14 settembre alle 21 allo Stadium ilnella...

GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che… - juventusfc : Termina qui la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica. A breve, su - DiMarzio : #UCL, @juventusfc | La conferenza stampa di #Allegri alla vigilia della gara contro il @SLBenfica - SPalermo91 : RT @EnricoTurcato: #Benfica sottovalutato, ostico e organizzato. Con individualità importanti (Neres, Ramos, Rafa Silva, Fernandez ecc). Ha… - tuttosport : #Juve, doppio bomber: Allegri ci riprova. Soluzioni e dubbi per il Benfica ?? -