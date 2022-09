Diga di Genova, riparte l'opera simbolo del Pnrr: nominati i nuovi commissari (Di mercoledì 14 settembre 2022) Di qui la necessità di aprire una fase negoziale con l'Autorità anche alla luce del Dpcm appena pubblicato in Gazzetta ufficiale che stanzia nuovi fondi proprio per far fronte al rincaro record dei ... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 settembre 2022) Di qui la necessità di aprire una fase negoziale con l'Autorità anche alla luce del Dpcm appena pubblicato in Gazzetta ufficiale che stanziafondi proprio per far fronte al rincaro record dei ...

ABosurgi : RT @MeridianeVoci: Mentre al Sud si chiede e si continua a chiedere di fare, sfare e rifare progetti per tenerlo buono, tenerlo impegnato,… - SalvatoreMirag7 : RT @MeridianeVoci: Mentre al Sud si chiede e si continua a chiedere di fare, sfare e rifare progetti per tenerlo buono, tenerlo impegnato,… - AssuntaPavone : RT @MeridianeVoci: Mentre al Sud si chiede e si continua a chiedere di fare, sfare e rifare progetti per tenerlo buono, tenerlo impegnato,… - MeridianeVoci : Mentre al Sud si chiede e si continua a chiedere di fare, sfare e rifare progetti per tenerlo buono, tenerlo impegn… - AnsaLiguria : Diga Genova: nominati nuovi esperti per valutazione progetti. Presidente ufficiale Capitaneria che ha lavorato a po… -