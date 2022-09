Coppa Davis a Bologna | l’Italia vince sulla Croazia 2-0

(Di mercoledì 14 settembre 2022)chiude già dopo i singolari (2-0) la sfida contro lavalida per il Gruppo A delleCup by Rakuten Finals di scena sul veloce indoor dell’Unipol Arena difino a domenica. Nel primo singolare, quello tra i numeri due dei rispettivi team, Lorenzo Musetti (n.30 ATP) ha battuto 64 62, in un’ora e 24 minuti, Borna Gojo (n.164 ATP). Quindi nella sfida tra i due numeri uno Matteo Berrettini (n.15 ATP) ha superato in rimonta per 67(4) 62 61, in due ore e venti minuti, Borna Coric (n.26 ATP). In chiusura il match di doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini e la temibile formazione croata Nikola Mektic/Ante Pavic, al quarto posto nella “Race to Turin” (Fabio e Simone occupano la decima posizione). Berrettini batte Coric 6-7(4) 6-2 6-1 – Sfida inedita anche ...

Adesso si giocherà comunque il doppio, perché ogni punto potrebbe incidere nella classifica complessiva del gruppo A di2022 , che comprende pure Svezia e Argentina, tuttavia possiamo già ...L'azzurro parte male ma rimonta e vince al terzo set. Bologna ...Bastano i due singolari all'Italia per aggiudicarsi la prima sfida del girone A di Coppa Davis contro la Croazia. Nel primo match disputato alla Unipol Arena di Bologna Lorenzo Musetti (sostituto di S ...