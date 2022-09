"Chi odia il tricolore rinunci ai privilegi". Meloni fa insorgere gli autonomisti, rivolta Svp (Di mercoledì 14 settembre 2022) È bastata una frase di Giorgia Meloni, una di quelle frasi che sfuggono al linguaggio comodo e sincopato degli ammiccamenti elettorali, per scatenare una mezza rivolta. Aver ricordato che l'autonomia in certi casi «è servita a tutelare alcuni e non altri», e averlo detto a Bolzano, ha risvegliato la vis polemica del segretario della Svp Philipp Achammer. Apriti cielo! Peggio ancora quando la leader di FdI ha aggiunto che «chi non ama il tricolore farebbe bene a rinunciare ai milioni che arrivano da Roma». Parole sfuggite ai codici normalmente in uso in prossimità di elezioni, parole riverberate ai vertici di una comunità da sempre permalosa e gelosa della sua identità montana ma che all'altra comunità sono sembrate sacrosante. Ascoltarle e alzare le vecchie fortificazioni è stato un lampo, per chi cercava il casus ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) È bastata una frase di Giorgia, una di quelle frasi che sfuggono al linguaggio comodo e sincopato degli ammiccamenti elettorali, per scatenare una mezza. Aver ricordato che l'autonomia in certi casi «è servita a tutelare alcuni e non altri», e averlo detto a Bolzano, ha risvegliato la vis polemica del segretario della Svp Philipp Achammer. Apriti cielo! Peggio ancora quando la leader di FdI ha aggiunto che «chi non ama ilfarebbe bene aare ai milioni che arrivano da Roma». Parole sfuggite ai codici normalmente in uso in prossimità di elezioni, parole riverberate ai vertici di una comunità da sempre permalosa e gelosa della sua identità montana ma che all'altra comunità sono sembrate sacrosante. Ascoltarle e alzare le vecchie fortificazioni è stato un lampo, per chi cercava il casus ...

