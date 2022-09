Canottaggio | Codato la più giovane azzurra ai Mondiali | “Un inizio importante”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’emozione di scendere in acqua ad un Mondiale Assoluto diè qualcosa di indescrivibile, ma lo è ancora di più se è la prima volta; questo lo sa molto bene Alice, atleta della Canottieri Gavirate, che con i suoi soli 19 anni – spegnerà 20 candeline proprio il giorno dopo la fine del Mondiale – è la piùdella compagine in Repubblica Ceca. Durante il raduno pre-mondiale a Sabaudia, Alice ha raccontato le sue sensazioni a ridosso della sua prima kermesse internazionale assoluta, dove gareggerà in due senza insieme alla compagna di società, Linda De Filippis, aspetto moltoper lavaresina. “Linda è una compagna non nuova, in quanto siamo della stessa società, ma anche nuova visto che all’Europeo di Monaco ho gareggiato sempre in due ...