Auto storiche - Stellantis apre al pubblico lHeritage Hub di Torino

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L'Heritage Hub di, vero scrigno di tesorimobilistici,le porte algrazie alla collaborazione con il Comune die il Museo nazionale dell'mobile. Gli spazi di via Plava 80, raggiungibili attraverso la Porta 31 del complesso industriale di Mirafiori, saranno disponibili il mercoledì, il venerdì e il sabato per due visite guidate giornaliere, una prevista la mattina (alle 10.30)e l'altra il pomeriggio (alle 15.30), della durata ognuna di circa due ore. Si può partecipare solo su prenotazione, acquistando i biglietti sul sito del M(museo.com) fino a 72 ore prima della visita. Il costo del biglietto è di 25 euro (ridotti 10-15 euro). Il tesoro. L'Heritage Hub diospita, su una ...

VivereRimini : Sfilano a Rimini le auto storiche del Gran Premio Nuvolari, il percorso e le modifiche alla viabilità… - EstebBeltramino : Auto storiche: concorsi d'eleganza nuova frontiera italiana #motori - solomotori : Auto storiche: concorsi d'eleganza nuova frontiera italiana - FacchiniJosehf : ?? ?? Dopo il trofeo Città di #Lumezzane, questo fine settimana si è tenuto un altro importante appuntamento con auto… - news_rimini : A Rimini sfilano le auto storiche del 32° Gran Premio Nuvolari -

Agenzia ANSA

Il raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori did'epoca promosso da ACI Storico ... fin dalla sua prima edizione, coniuga la passione per le quattro ruotecon la ...... l'enogastronomia e la storia che ci appartiene è davvero una formula vincente sulla quale vogliamo continuare ad investire per nuovi ed esaltanti eventi che portino alla ribalta le, la ... Auto storiche: concorsi d'eleganza nuova frontiera italiana - Attualità Esci Privacy Cookie 0 L’Heritage Hub di Stellantis, vero scrigno di tesori automobilistici, apre le porte al pubblico grazie alla collaborazione con il Comune di Torino e il Museo nazionale dell’autom ...Ruote nella Storia torna a fare tappa in Puglia. Il raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d’epoca promosso da ACI Storico toccherà nuovamente il tacco dello stivale con una tapp ...