Aurora Ramazzotti incinta e con il pancino per Chi, sul suo instagram è completamente diversa (Di mercoledì 14 settembre 2022) La rivista Chi continua a portare avanti la sua tesi: Aurora Ramazzotti è incinta, è molto arrabbiata con Signorini che ha rivelato la notizia quando non era ancora passato il terzo mese, ed è felicissima per questa gravidanza. Oggi su Chi vengono pubblicate le foto che mostrerebbero il pancino di Aurora mentre la figlia di Michelle Hunziker, sui suoi canali social, sembra raccontare tutta un’altra verità. In questi giorni, e probabilmente non in modo casuale, la ragazza ha deciso di postare su instagram foto in cui mostra il ventre, con pantaloni a vita bassa e top molto corti. Non solo foto, che potrebbero far pensare a qualcosa di modificato ma anche video. Ha inoltre partecipato a degli eventi live e nessuno ha pensato che fosse incinta, la stessa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 settembre 2022) La rivista Chi continua a portare avanti la sua tesi:, è molto arrabbiata con Signorini che ha rivelato la notizia quando non era ancora passato il terzo mese, ed è felicissima per questa gravidanza. Oggi su Chi vengono pubblicate le foto che mostrerebbero ildimentre la figlia di Michelle Hunziker, sui suoi canali social, sembra raccontare tutta un’altra verità. In questi giorni, e probabilmente non in modo casuale, la ragazza ha deciso di postare sufoto in cui mostra il ventre, con pantaloni a vita bassa e top molto corti. Non solo foto, che potrebbero far pensare a qualcosa di modificato ma anche video. Ha inoltre partecipato a degli eventi live e nessuno ha pensato che fosse, la stessa ...

