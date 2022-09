Al Lyceum di Firenze si celebra Eleonora da Toledo col Trio Artemisia

(Di mercoledì 14 settembre 2022)– Lunedì 19 settembre alle 19, nella sala delin Palazzo Adami Lami (Lungarno Guicciardini, 17 –), concerto fuori programma realizzato in collaborazione con la giovane, ma già importante Filharmonie – Orchestra Filarmonica diin omaggio alla nostra prima Granduchessa,di, nel quinto centenario della nascita; in programma musiche L'articolo proviene daPost.

Firenze, 5 settembre 2022 – Riprendono nel mese di settembre le attività culturali dal vivo organizzate e promosse dal Lyceum Club Internazionale di Firenze, storico club femminile fondato nel 1908 con sede a Palazzo Adami Lami. Le iniziative sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza. Lunedì 19 settembre alle 19, nella sala del Lyceum in Palazzo Adami Lami (Lungarno Guicciardini, 17 - Firenze), concerto fuori programma realizzato in collaborazione con la giovane, ma già importante Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Praga in omaggio alla nostra prima Granduchessa, Eleonora di Toledo, nel quinto centenario della nascita.