Totti-Ilary, Fabrizio Corona svuota il sacco: «Che il game abbia inizio: primo indizio» (Di martedì 13 settembre 2022) Totti-Ilary, che il game abbia inizio. Non è più solo gossip, ora Fabrizio Corona ha dato il via ad un vero e proprio show, lo show targato Totti-Ilary. Come preannunciato ieri, l'ex re dei paparazzi rivelerà novità scottanti sulla crisi che ha portato la coppia più nota dello spettacolo a separarsi. E, ora, svuota il sacco via Intagram: «primo indizio: Ilary ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte a casa a Roma. Ma la sera era a Milano a casa della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. LEI NO PERO'. C'era anche Jack la furia che l'ha salutata con un paio di (corna). Poi è arrivato qualcuno proprio noto ...

