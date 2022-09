AmbCina : Congratulazioni!???? Liu Yang, la prima donna taikonauta cinese, ha lavorato in orbita per oltre 1??0??0??giorni! La… - ASI_spazio : Changesite–(Y), ecco il cristallo lunare scoperto dalla missione cinese Chang'e 5 - CHPRESS21 : Elettro Reda SA – Domotica e impianti di illuminazione! La nostra missione è assicurare al cliente affidabilità, es… - MariaFrega : ??? ??Cosa sta accadendo nello spazio profondo, andando incontro a un asteroide? #LICIACube @Argotec_Space… - Enrico_Kine : @AnsaScienza @LICIACube @ASI_spazio @NASA @Argotec_Space Bello il tweet @ansascienza! Peccato che l'Ariane V non c'… -

Agenzia ANSA

Le immagini mostrano il momento in cui una capsula Blue Origin spara propulsori di emergenza per separarsi dal suo razzo booster, circa un minuto dopo il lancio dalla base di Blue Origin nel Texas ......che lo stavano ascoltando Non sappiamo quanti degli studenti presenti decisero che Io... se tutto fosse andato secondo i piani, si sarebbe tenuta mentre laArtemis 1 raggiungeva la ... Spazio, missione fallita per la New Shepard di Bezos - Mondo Le immagini mostrano il momento in cui una capsula Blue Origin spara propulsori di emergenza per separarsi dal suo razzo booster, circa un ...Grandi discorsi. A Houston, 60 anni fa, il Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy spiegò a 40mila giovani che gli Usa avrebbero investito nello spazio per essere i primi a vincere la sfi ...