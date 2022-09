Renzi esclude accordi con la destra: "Se Meloni premier staremo all'opposizione" (Di martedì 13 settembre 2022) Chi pensa che alla fine il Terzo Polo dialogherà con la destra salita al governo, “è in malafede”. Lo assicura il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un’intervista su Repubblica. “L’unica alternativa per bloccare Meloni – piuttosto – è che il Terzo Polo faccia più del 10 per cento per giocare in Parlamento un ruolo decisivo”. Secondo l’ex presidente del Consiglio, il Pd di Enrico Letta Sta facendo di tutto” per aiutare Giorgia Meloni “con una campagna elettorale masochista”, nonostante su temi come Europa, atlantismo e globalizzazione le sue idee cambino una volta all’anno. “Malafede”: il riferimento più immediato va al ministro del Lavoro Andrea Orlando, che nei giorni scorsi, su La Stampa, aveva fatto intendere che Renzi e Carlo Calenda stavano già intessendo relazioni con Meloni ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) Chi pensa che alla fine il Terzo Polo dialogherà con lasalita al governo, “è in malafede”. Lo assicura il leader di Italia Viva Matteo, in un’intervista su Repubblica. “L’unica alternativa per bloccare– piuttosto – è che il Terzo Polo faccia più del 10 per cento per giocare in Parlamento un ruolo decisivo”. Secondo l’ex presidente del Consiglio, il Pd di Enrico Letta Sta facendo di tutto” per aiutare Giorgia“con una campagna elettorale masochista”, nonostante su temi come Europa, atlantismo e globalizzazione le sue idee cambino una volta all’anno. “Malafede”: il riferimento più immediato va al ministro del Lavoro Andrea Orlando, che nei giorni scorsi, su La Stampa, aveva fatto intendere chee Carlo Calenda stavano già intessendo relazioni con...

