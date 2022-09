Non è vero che nel Regno Unito i vaccini sono stati vietati per i bambini (Di martedì 13 settembre 2022) vaccini vietati bambini Regno Unito? Si tratta di una bufala bella e buona che, però, tramite articoli in rete e sui social ha trovato diffusione. Tra articoli dal titolo «Il Regno Unito vieta l’inoculazione ai bambini – Indagini rilevano danni allo sviluppo sessuale, alla qualità dello sperma e funzione dei testicoli» (pubblicato sul sito EventiAvversi, come sottolinea anche Butac) e una serie di post rintracciabili suo social – qualche esempio lo trovate sotto – che diffondono una notizia completamente falsa. Notizia, quella su un divieto di somministrazione del farmaco ai bambini da parte del Regno Unito, che se fosse vera scatenerebbe un panico diffuso rispetto al farmaco (e, probabilmente, chi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 settembre 2022)? Si tratta di una bufala bella e buona che, però, tramite articoli in rete e sui social ha trovato diffusione. Tra articoli dal titolo «Ilvieta l’inoculazione ai– Indagini rilevano danni allo sviluppo sessuale, alla qualità dello sperma e funzione dei testicoli» (pubblicato sul sito EventiAvversi, come sottolinea anche Butac) e una serie di post rintracciabili suo social – qualche esempio lo trovate sotto – che diffondono una notizia completamente falsa. Notizia, quella su un divieto di somministrazione del farmaco aida parte del, che se fosse vera scatenerebbe un panico diffuso rispetto al farmaco (e, probabilmente, chi ...

