“Non capisco perché tentenni”, l’affondo di Salvini contro Giorgia Meloni sullo scostamento di bilancio (Di martedì 13 settembre 2022) Non sono ancora al governo e già litigano. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’alba del centrodestra che – secondo i sondaggi – si appresta ad avere saldamente tra le proprie mani le redini del Paese dopo il voto del prossimo 25 settembre non sembra essere foriera di accordi su temi fondamentali. I primi sintomi erano evidenti – prima di un parziale ravvedimento da parte di Matteo Salvini – sul tema delle sanzioni contro la Russia per l’invasione e la guerra in Ucraina. E ora i mal di pancia interni alla coalizione sono amplificati dall’ultimo affondo del leader di Salvini contro Giorgia Meloni sullo scostamento di bilancio. scostamento di bilancio, Meloni e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Non sono ancora al governo e già litigano. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’alba del centrodestra che – secondo i sondaggi – si appresta ad avere saldamente tra le proprie mani le redini del Paese dopo il voto del prossimo 25 settembre non sembra essere foriera di accordi su temi fondamentali. I primi sintomi erano evidenti – prima di un parziale ravvedimento da parte di Matteo– sul tema delle sanzionila Russia per l’invasione e la guerra in Ucraina. E ora i mal di pancia interni alla coalizione sono amplificati dall’ultimo affondo del leader dididie ...

lucatelese : Abbiamo ricordato per anni a Renzi che era incoerente, dopo aver gridato: “Se perdo Lascio la politica”. Lo abbiamo… - borghi_claudio : @CaloreGiacomo @fdragoni Non capisco come il M5S possa togliere voti al centrodestra, se mai saranno elettori del P… - elenabonetti : Certo che è un primo passo,e lo abbiamo voluto insieme al Governo. Ma non traccia certo una strada:quella è già tra… - AndreaIacoponi : @brandobenifei Ma io non capisco il perché dover scrivere queste balle, stronzate, cazzate, falsità, bugie. Non cap… - realmichelemmea : @booboolor aaah ecco non conoscevo questo detto ew per le crosticine ti capisco, spero che con questo shampoo di ri… -