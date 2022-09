Nadia Rinaldi, la trasformazione è incredibile: ecco come l’attrice ha perso 80 chili (Di martedì 13 settembre 2022) La storica showgirl e attrice compie oggi 55 anni, ma a vederla quasi non si riuscirebbe a riconoscerla a causa della forte perdita di peso L’abbiamo vista in panni differenti Nadia Rinaldi, amatissima attrice e nota showgirl. Nel suo percorso recitativo la Rinaldi ha caratterizzato principalmente ruoli comici, tentando di buttare giù con la sua ironia unica un sacco di cliché sull’aspetto fisico femminile. Classe 1967, Nadia Rinaldi inizia il suo percorso formativo con Gigi Proietti per poi proseguire con De Sica e Vanzina, fino alla collaborazione con Dario Argento in Il fantasma dell’opera del 1998. Madre di due figli, Riccardo e Francesca, l’attrice si è fatta amare dal pubblico anche grazie alle sue numerose apparizioni televisive in fiction e serie. E, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 settembre 2022) La storica showgirl e attrice compie oggi 55 anni, ma a vederla quasi non si riuscirebbe a riconoscerla a causa della forte perdita di peso L’abbiamo vista in panni differenti, amatissima attrice e nota showgirl. Nel suo percorso recitativo laha caratterizzato principalmente ruoli comici, tentando di buttare giù con la sua ironia unica un sacco di cliché sull’aspetto fisico femminile. Classe 1967,inizia il suo percorso formativo con Gigi Proietti per poi proseguire con De Sica e Vanzina, fino alla collaborazione con Dario Argento in Il fantasma dell’opera del 1998. Madre di due figli, Riccardo e Francesca,si è fatta amare dal pubblico anche grazie alle sue numerose apparizioni televisive in fiction e serie. E, ...

