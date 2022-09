Motomondiale | Marquez torna in pista ad Aragon

Corriere : MotoGp, Marc Marquez torna a correre nel Gp di Aragon in Spagna del prossimo 18 settembre - motosprint : #MotoGP, ci sarà anche Marc #Marquez all'#AragonGP: l'annuncio ufficiale dell'otto volte iridato ?? - serieB123 : Marc Marquez torna a correre in MotoGp nel Gp di Aragon del 18 settembre - Luxgraph : MotoGp, Marquez torna in pista: 'Correrò ad Aragon davanti ai miei tifosi' - corsedimoto : FINALMENTE! Marc Marquez, il campionissimo, torna a correre domenica prossima ad Aragon. #Corsedimoto #MarcMarquez… -

Guarda anche MotoGP MotoGP, Marcl'annuncio: "Torno a correre nel GP di Aragon": "Sono molto felice di dirvi" Il pilota HondaSono arrivate bellissime notizie in questi minuti per tutti gli appassionati di MotoGP: Marc, otto volte campione del mondo del, torna finalmente in pista in occasione del prossimo GP in programma questo fine settimana ad Aragon, in Spagna. Lo ha confermato lui stesso con ...Roma, 13 set. - (Adnkronos) - "Un grande sorriso oggi, sono felice di annunciare che sarò ad Aragon per correre nel prossimo weekend". Così su Instagram Marc Marquez annuncia il suo ritorno in pista n ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...