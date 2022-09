Monza, via Stroppa: panchina a Palladino (Di martedì 13 settembre 2022) Monza - L'avventura di Giovanni Stroppa a Monza è finita. Il club brianzolo ha infatti esonerato il tecnico della prima storica promozione in Serie A , al quale non è bastato il pareggio di Lecce (... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022)- L'avventura di Giovanniè finita. Il club brianzolo ha infatti esonerato il tecnico della prima storica promozione in Serie A , al quale non è bastato il pareggio di Lecce (...

ItalianAirForce : Oggi a #Monza le @FrecceTricolori hanno dato il via al Gran Premio d’Italia sorvolando la griglia di partenza della… - gippu1 : Verso #MonzaAtalanta e #PSGJuventus, uno dei momenti più random del calcio italiano anni 90: in Pescara-Monza del 1… - romaforever_it : Arbitri e Var, le due novità per spegnere le polemiche - serenel14278447 : Il Monza esonera Stroppa. Berlusconi aveva criticato la tattica del tecnico: “Ora ci devo pensare io” - Ticinonline : Berlusconi e Galliani hanno deciso: via Giovanni Stroppa #monza #giovannistroppa #seriea #italia -