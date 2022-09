Leonardo DiCaprio ha un flirt con Gigi Hadid? “Lui la sta inseguendo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022)è già infatuato. Nonostante la recente rottura con la storica fidanzata Camila Morrone, con la quale ha avuto una relazione di quattro anni, la star di Hollywood potrebbe avere una nuova fiamma: la modella. Le voci su un presuntosi rincorrono da settimane, senza, però, trovare fondamenti di veridicità. Secondo Us Weekly, pur avendolo incontrato durante un evento a Chateau Marmont, la donna non avrebbe interesse nel frequentare l’attore. “Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”, ha rivelato una fonte al magazine. People, però, crede in un’altra versione., infatti, sarebbero stati visto insieme a New York, dove lei vive con la figlia Khai. “Si stanno conoscendo. Leo sta decisamente ...