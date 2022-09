Godard morto con il suicidio assistito. Le versioni differenti e cosa dice la legge (Di martedì 13 settembre 2022) Il quotidiano Libération riporta che il regista «non era malato, solo esausto». Fonti della famiglia rivelano invece che era affetto da gravi patologie. Condizione indispensabile secondo il «fine vita» elvetico Leggi su corriere (Di martedì 13 settembre 2022) Il quotidiano Libération riporta che il regista «non era malato, solo esausto». Fonti della famiglia rivelano invece che era affetto da gravi patologie. Condizione indispensabile secondo il «fine vita» elvetico

repubblica : Morto Jean-Luc Godard. Il regista ha fatto ricorso al suicidio assistito - Agenzia_Ansa : FLASH | Il regista della Nouvelle Vague, il franco-svizzero Jean-Luc Godard, è morto all'età di 91 anni. #ANSA - RaiCultura : E’ morto il regista Jean-Luc Godard. Ci ha lasciato all'età di 91 anni. #JeanLucGodard - cristia66414227 : RT @tizianacampodon: E' morto Jean-Luc Godard. Libération: 'E' ricorso al suicidio assistito' - Cultura & Spettacoli - ANSA - gillesgise : RT @la_peau_douce_: Godard è morto. Silenzio. Non c’importa una mazza del vostro film preferito che non avete visto, o avete visto, non c’i… -