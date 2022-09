Giulia Pauselli replica stizzita a chi le chiede perché non mostra il bambino sui social (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la nascita del piccolo Romeo Maria avuto dal compagno Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli è tornata sui social con alcune storie. La ballerina di Amici ha raccontato: Buongiorno a tutti! Questa è una faccia di una neo mamma senza filtri. Volevo in primis ringraziarvi per tutti i messaggi e per l’affetto che ci state dimostrando. Romeo è un bambino bravissimo,che ci dà tantissime soddisfazioni e ce lo stiamo godendo appieno in questi primi giorni di vita, sono passati solo dodici giorni. Giulia ha spiegato per quale motivo non hanno ancora mostrato il bambino sui social: Tante persone ci stanno chiedendo per quale motivo non mostriamo il bambino. Io penso che non ci sia nessuna fretta, tanti di ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la nascita del piccolo Romeo Maria avuto dal compagno Marcello Sacchetta,è tornata suicon alcune storie. La ballerina di Amici ha raccontato: Buongiorno a tutti! Questa è una faccia di una neo mamma senza filtri. Volevo in primis ringraziarvi per tutti i messaggi e per l’affetto che ci state dindo. Romeo è unbravissimo,che ci dà tantissime soddisfazioni e ce lo stiamo godendo appieno in questi primi giorni di vita, sono passati solo dodici giorni.ha spiegato per quale motivo non hanno ancorato ilsui: Tante persone ci stannondo per quale motivo non mostriamo il. Io penso che non ci sia nessuna fretta, tanti di ...

