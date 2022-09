Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Catania: morta una persona (Di martedì 13 settembre 2022) Una persona ha perso la vita nell’Esplosione che nella mattinata di mercoledì, intorno alle 7.30, ha coinvolto una fabbrica di fuochi d’artificio a Belpasso, in provincia di Catania. Nello stabilimento Vaccalluzzo, in seguito alla deflagrazione, non è comunque scoppiato un incendio che avrebbe potuto causare danni maggiori a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno svolto i necessari accertamenti e si sono adoperati per la messa in sicurezza di tutta l’area. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Unaha perso la vita nell’che nella mattinata di mercoledì, intorno alle 7.30, ha coinvolto unadia Belpasso, indi. Nello stabilimento Vaccalluzzo, in seguito alla deflagrazione, non è comunque scoppiato un incendio che avrebbe potuto causare danni maggiori a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno svolto i necessari accertamenti e si sono adoperati per la messa in sicurezza di tutta l’area. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dopo la forte esplosione nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centra… - Agenzia_Ansa : Una potente esplosione è stata sentita nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la c… - ilSicilia : #Cronaca #Belpasso Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: un morto a Belpasso - eccapecca : Belpasso, Catania: Un morto nell'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. #lavoro #sicurezza #lavoratori - TgrRai : Una persona è morta in una esplosione avvenuta a Belpasso (Catania) in una fabbrica di fuochi d'artificio. All'espl… -