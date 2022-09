**Energia: Salvini, '13 miliardi meglio di zero', al Senato scontro con Pd e M5S** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - scontro nell'Aula del Senato tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e Pd e M5S, durante l'intervento in Aula sulla relazione sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica. "meglio tredici miliardi di zero", ha affermato il leader del Carroccio, ricordando che "la Lega chiede da mesi trenta miliardi". "Vedo un'Aula del Senato un po' vacanziera, un po' ridanciana e un po' assente", ha poi affermato Salvini, tra le proteste di Dem e pentastellati, causando così l'intervento del vicepresidente, Ignazio La Russa, che in quel momento presiedeva l'Aula. "Senatore, la prego di attenersi al tema, mi pare che l'Aula stia svolgendo appieno il suo compito, vorrei che ciascuno rientrasse ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) -nell'Aula deltra il segretario della Lega, Matteo, e Pd e M5S, durante l'intervento in Aula sulla relazione sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica. "tredicidi", ha affermato il leader del Carroccio, ricordando che "la Lega chiede da mesi trenta". "Vedo un'Aula delun po' vacanziera, un po' ridanciana e un po' assente", ha poi affermato, tra le proteste di Dem e pentastellati, causando così l'intervento del vicepresidente, Ignazio La Russa, che in quel momento presiedeva l'Aula. "re, la prego di attenersi al tema, mi pare che l'Aula stia svolgendo appieno il suo compito, vorrei che ciascuno rientrasse ...

