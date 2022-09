Emiliano sogna “l’inciucio antifascista” Pd-Cinquestelle Ma Letta lo fredda

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo le destre che ‘sputeranno sangue’ arriva la proposta di un patto di desistenza tra 5stelle e Pd contro “gli eredi del duce”. L’ossessionedel governatore della Puglia rievocata come la Stalingrado d’Italia,cresce di ora in ora. L’ex sindaco di Bari con l’avvicinarsi delle urne si scatena bava alla bocca contro il rischio di una pericolosa rianimazione del Ventennio. Lo ripete oggi in una maxi-intervista al Fatto di Travaglio, che tira la volata a Conte.tra Pd e 5Stelle La premessa è sempre quella. “Rischiamo di mandare al governo un partito e una leader per cui Benito Mussolini era un buon politico, soltanto ha commesso alcuni errori da correggere. La storia di quel partito ci ricorda il tentativo di superare la ...