Covid, In Italia 23.161 positivi e 93 morti (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 23.161 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 184.211 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. Sono 93 i morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 176.335. A livello di ospedalizzazioni, sono 3.868 (-121 rispetto a ieri) i posti letto occupati da persone positive al Covid, dei quali 163 in terapia intensiva (13 in meno di ieri).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 23.161 i nuovial Coronavirus in, su un totale di 184.211 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. Sono 93 i, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 176.335. A livello di ospedalizzazioni, sono 3.868 (-121 rispetto a ieri) i posti letto occupati da persone positive al, dei quali 163 in terapia intensiva (13 in meno di ieri).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

