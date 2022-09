Conferenza stampa Thiago Motta: «Ho in mente la squadra che voglio vedere» (Di martedì 13 settembre 2022) Conferenza stampa Thiago Motta, le parole del neo tecnico del Bologna nel giorno della sua presentazione Thiago Motta è stato presentato in Conferenza stampa come nuovo tecnico del Bologna. ULTIMA GARA – «Al di là della vittoria la squadra ha fatto una buona partita contro una grande squadra, la reazione avuta dopo lo svantaggio è stata molto significativa. Ho semplicemente fatto i complimenti ai ragazzi». OBIETTIVI – «Adesso è tutto relativo, servirà tempo per conoscersi e per capire come mettere in campo la squadra per il bene della società. Il tempo nel calcio non esiste e quindi lavoreremo tutti al massimo per raggiungere il livello che vogliamo». MODULO – «Sì, ho in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022), le parole del neo tecnico del Bologna nel giorno della sua presentazioneè stato presentato income nuovo tecnico del Bologna. ULTIMA GARA – «Al di là della vittoria laha fatto una buona partita contro una grande, la reazione avuta dopo lo svantaggio è stata molto significativa. Ho semplicefatto i complimenti ai ragazzi». OBIETTIVI – «Adesso è tutto relativo, servirà tempo per conoscersi e per capire come mettere in campo laper il bene della società. Il tempo nel calcio non esiste e quindi lavoreremo tutti al massimo per raggiungere il livello che vogliamo». MODULO – «Sì, ho in ...

