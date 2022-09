CdS – esonerato Di Costanzo | il Taranto a Eziolino Capuano

(Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 14:36:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:– Cambio in panchina e nel quadro dirigenziale in casa. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club pugliese annuncia “di aver sollevato dall’incarico il tecnico Nello Die il direttore sportivo Nicola Dionisio con effetto immediato. Nel ringraziarli per il lavoro svolto e gli sforzi profusi la società augura loro le migliori fortune personali e professionali”. Dal sito ufficiale delsi apprende che il club “ha affidato la guida tecnica al signor Ezioe la direzione sportiva al sig. Luca Evangelisti. Eziodirigerà già questo pomeriggio il suo primo allenamento. Al termine della seduta il nuovo staff tecnico sarà ...

FcInterNewsit : CdS - Mihajlovic esonerato, il Bologna ha incontrato De Zerbi. Anche Thiago Motta e Ranieri tra le alternative -

Fcinternews.it

... visto che la scorsa settimana dal trend dei(credit default swap), costo per assicursi contro ... di norma il paese che fa richiesta di esseredal pagamento di un debito e dal conseguente ... CdS - Mihajlovic esonerato, il Bologna ha incontrato De Zerbi. Anche Thiago Motta e Ranieri tra le... I quotidiani in edicola giovedì 8 settembre trattano delle partite di esordio in Champions League di Napoli e Inter e presentano le sfide di Lazio, Roma e Fiorentina, impegnate in Europa League e Conf ...Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico serbo è stato esonerato dopo un inizio campionato incerto (tre ...