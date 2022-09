Catania, esplosione in un’azienda di fuochi d’artificio: morto Antonio Vaccalluzzo, uno dei proprietari. Stava lavorando con polvere pirica (Di martedì 13 settembre 2022) È morto in seguito a un’esplosione avvenuta nella sua fabbrica di fuochi d’artificio Antonino Vaccalluzzo, 62 anni, uno dei proprietari dell’azienda di famiglia di Belpasso, in provincia di Catania. La deflagrazione, a cui non è seguito un incendio, è avvenuta intorno alle 7.30 di questa mattina, 13 settembre. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso, reparto operativo del comando provinciale di Catania, insieme con gli artificieri dell’arma. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta: secondo una prima ricostruzione, mentre l’uomo Stava lavorando con della polvere pirica all’esterno della struttura, si sarebbe verificata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Èin seguito a un’avvenuta nella sua fabbrica diAntonino, 62 anni, uno deidell’azienda di famiglia di Belpasso, in provincia di. La deflagrazione, a cui non è seguito un incendio, è avvenuta intorno alle 7.30 di questa mattina, 13 settembre. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso, reparto operativo del comando provinciale di, insieme con gli artificieri dell’arma. La Procura diha aperto un’inchiesta: secondo una prima ricostruzione, mentre l’uomocon dellaall’esterno della struttura, si sarebbe verificata ...

