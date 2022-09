Cara Delevingne irriconoscibile: “Non mangia e non si è lavata per giorni”. Fan preoccupati: “Aspettiamo un’altra Amy Winehouse o qualcuno se ne prende cura?” (Di martedì 13 settembre 2022) C’è grande preoccupazione tra i fan di Cara Delevingne, la supermodella e attrice nata a Londra 30 anni fa e che sta attraversando un terribile momento. Come riportato dal Sun, lo scorso 5 settembre, Delevingne è stata ripresa in un video visibilmente confusa. Nella clip diventata virale, la ragazza si trova all’aeroporto Van Nuys di Los Angeles e sta male. Ha i capelli arruffati, barcolla, fuma e fa cadere il proprio telefono più volte a terra. Il tutto sarebbe avvenuto poco dopo che l’attrice è stata fatta scendere dall’aereo privato del cantante e produttore Jay-Z. Il motivo? Era arrivata con due ore di ritardo, presentandosi “senza scarpe, con calzini sporchi e un comportamento irregolare”. Il Daily Mail, citando delle fonti anonime, ha riportato che la star di Suicide Squad “sembrava incapace di controllare i movimenti del corpo“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) C’è grande preoccupazione tra i fan di, la supermodella e attrice nata a Londra 30 anni fa e che sta attraversando un terribile momento. Come riportato dal Sun, lo scorso 5 settembre,è stata ripresa in un video visibilmente confusa. Nella clip diventata virale, la ragazza si trova all’aeroporto Van Nuys di Los Angeles e sta male. Ha i capelli arruffati, barcolla, fuma e fa cadere il proprio telefono più volte a terra. Il tutto sarebbe avvenuto poco dopo che l’attrice è stata fatta scendere dall’aereo privato del cantante e produttore Jay-Z. Il motivo? Era arrivata con due ore di ritardo, presentandosi “senza scarpe, con calzini sporchi e un comportamento irregolare”. Il Daily Mail, citando delle fonti anonime, ha riportato che la star di Suicide Squad “sembrava incapace di controllare i movimenti del corpo“. ...

FQMagazineit : Cara Delevingne irriconoscibile: “Non mangia e non si è lavata per giorni”. Fan preoccupati: “Aspettiamo un’altra A… - irahsnad : no ma mi sono appena usciti dei video su tiktok di cara delevingne in aeroporto e mi si è spezzato il cuore, spero possa stare meglio - TW0GH0STS_ : RT @trashloger: Io spero davvero che qualcuno aiuti Cara Delevingne non è possibile che venga lasciata in quello stato sola a se stessa sen… - besidetay : RT @trashloger: Io spero davvero che qualcuno aiuti Cara Delevingne non è possibile che venga lasciata in quello stato sola a se stessa sen… - AspaMusica : RT @trashloger: Io spero davvero che qualcuno aiuti Cara Delevingne non è possibile che venga lasciata in quello stato sola a se stessa sen… -