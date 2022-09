Bologna, la trascina in un posto isolato vicino la stazione e la violenta: senegalese irregolare in manette (Di martedì 13 settembre 2022) L’ha intercettata mentre da sola cercava l’amica con cui aveva passato la serata. Poi, con la scusa di accompagnarla, l’ha trascinata in un luogo appartato per violentarla. La vittima è una 25enne italiana. Il presunto autore dell’aggressione brutale, un 40enne senegalese. Un senza fissa dimora, irregolare in Italia, che le forze dell’ordine hanno già rintracciato e arrestato. L’uomo, che gli agenti della polizia ferroviaria di Bologna hanno individuato anche grazie alle immagini delle telecamere attive sul percorso che la vittima ha indicato nella sua denuncia, è accusato di violenza sessuale aggravata. Bologna, violenza sessuale nei pressi della stazione: arrestato un 40enne senegalese Un orrore, quello di cui la ragazza accusa il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) L’ha intercettata mentre da sola cercava l’amica con cui aveva passato la serata. Poi, con la scusa di accompagnarla, l’hata in un luogo appartato perrla. La vittima è una 25enne italiana. Il presunto autore dell’aggressione brutale, un 40enne. Un senza fissa dimora,in Italia, che le forze dell’ordine hanno già rintracciato e arrestato. L’uomo, che gli agenti della polizia ferroviaria dihanno individuato anche grazie alle immagini delle telecamere attive sul percorso che la vittima ha indicato nella sua denuncia, è accusato di violenza sessuale aggravata., violenza sessuale nei pressi della: arrestato un 40enneUn orrore, quello di cui la ragazza accusa il ...

