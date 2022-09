Verissimo | ecco i primi ospiti

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 settembre 2022) Chillemi, Yaman (Us) Silvia Toffanin riparte “in coppia”. Per lo start della nuova edizione di, al via sabato 17 e domenica 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5, la padrona di casa ospiterà volti noti in compagnia dei loro partner professionali o privati. Attesi, ins, Can Yaman e Francesca Chillemi, pronti al lancio della fiction Viola come il Mare. Incursione promozionale anche per la nuova coppia di opinioniste del Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Spazio poi alle unioni sentimentali, con i matrimoni degli atleti nostrani ossia Federica Pellegrini (che ha sposato Matteo Giunta), Gianmarco Tamberi (che ha preso in moglie Chiara Bontempi) e Marcell Jacobs che si sposerà il prossimo 17 settembre con Nicole Daza. Sarà da sola in studio, ma è da poco nuovamente in coppia, Elodie. La cantante parlerà del suo ...