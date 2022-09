The Chelsea Detective al via su Giallo, dal 12 settembre il poliziesco inglese con Adrian Scarborough di Killing Eve (Di lunedì 12 settembre 2022) The Chelsea Detective debutta su Giallo il 12 settembre, col primo di quattro episodi: si tratta della serie britannica di Acorn TV che ha debuttato nel Regno Unito lo scorso inverno e ora approda in prima visione assoluta in Italia. Classico poliziesco ambientato a Londra, è interpretato da Adrian Scarborough, che alcuni ricorderanno per le apparizioni ne L’Ispettore Barnaby e per il ruolo di Raymond nella seconda stagione del thriller di BBC America Killing Eve. L’uomo del titolo, The Chelsea Detective, è Max Arnold: nato e cresciuto a Chelsea, ricco quartiere a ovest di Londra di cui è un profondo conoscitore, è un uomo determinato ad assicurare i criminali alla giustizia, a prescindere dal loro ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Thedebutta suil 12, col primo di quattro episodi: si tratta della serie britannica di Acorn TV che ha debuttato nel Regno Unito lo scorso inverno e ora approda in prima visione assoluta in Italia. Classicoambientato a Londra, è interpretato da, che alcuni ricorderanno per le apparizioni ne L’Ispettore Barnaby e per il ruolo di Raymond nella seconda stagione del thriller di BBC AmericaEve. L’uomo del titolo, The, è Max Arnold: nato e cresciuto a, ricco quartiere a ovest di Londra di cui è un profondo conoscitore, è un uomo determinato ad assicurare i criminali alla giustizia, a prescindere dal loro ...

