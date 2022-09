Tangenti | arrestati il sindaco Otranto e il presidenti di Federalberghi Lecce

ClemensDaniela : RT @globalistIT: - GhostdogRunner : RT @globalistIT: - globalistIT : - flaviotiravento : RT @MediasetTgcom24: Tangenti, arrestati sindaco Otranto e presidente Federalberghi Lecce #otranto #federalberghi #lecce #tangenti https:/… - MediasetTgcom24 : Tangenti, arrestati sindaco Otranto e presidente Federalberghi Lecce #otranto #federalberghi #lecce #tangenti -

Scandalonel Salento. Ondata di arresti a Otranto, in provincia di Lecce, nella mattinata di lunedì ... Gli indagati sono complessivamente 60: 10 glitra cui il sindaco di Otranto e il ...Glirispondono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al compimento di plurimi delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, di ...L'inchiesta della magistratura salentina avrebbe fatto emergere "un consolidato sistema associativo di natura corruttiva politico-imprenditoriale" ...Tangenti in cambio di favori, Otranto: in manette sindaco e imprenditori del turismo. Arrestato anche il fratello del primo cittadino ...