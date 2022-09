Quanti soldi hanno guadagnato Giannelli e gli italiani con i premi individuali dei Mondiali? Tutte le cifre (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 di volley maschile e ha rimpinguato le casse federali con 200.000 dollari. Questo è l’importo del montepremi garantito dalla FIVB ai nuovi Campioni del Mondo, oggi capaci di battere la Polonia nella bolgia di Katowice. La nostra Nazionale ha detronizzato i biancorossi e ha messo le mani sul quarto titolo iridato della storia dopo la tripletta firmata dalla Generazione dei Fenomeni tra il 1990 e il 1998. Simone Giannelli è stato premiato come miglior giocatore in assoluto e miglior palleggiore, nel Dream Team c’è stato spazio anche per Gianluca Galassi e Fabio Balaso. Nel sestetto titolare non sono stati contemplati, in maniera molto discutibile, l’opposto Yuri Romanò e lo schiacciatore Daniele Lavia. I premi individuale assicurano dei riconoscimenti in denaro, assegni ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia ha vinto i2022 di volley maschile e ha rimpinguato le casse federali con 200.000 dollari. Questo è l’importo del montegarantito dalla FIVB ai nuovi Campioni del Mondo, oggi capaci di battere la Polonia nella bolgia di Katowice. La nostra Nazionale ha detronizzato i biancorossi e ha messo le mani sul quarto titolo iridato della storia dopo la tripletta firmata dalla Generazione dei Fenomeni tra il 1990 e il 1998. Simoneè statoato come miglior giocatore in assoluto e miglior palleggiore, nel Dream Team c’è stato spazio anche per Gianluca Galassi e Fabio Balaso. Nel sestetto titolare non sono stati contemplati, in maniera molto discutibile, l’opposto Yuri Romanò e lo schiacciatore Daniele Lavia. Iindividuale assicurano dei riconoscimenti in denaro, assegni ...

