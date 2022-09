Pnrr, Csel: "665 mln per rafforzare interventi dei Comuni sopra 500mila abitanti" (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) - Riqualificazione delle cosiddette 'Case dei puffi' di Scampia, realizzazione di una nuova biblioteca a Torino e di una nuova banchina per l'attracco dei battelli turistici nel porticciolo di Nervi, costruzione di un nuovo impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata nel palermitano, installazione di nuovi ascensori nelle fermate della metropolitana milanese. Dove non arriva il Pnrr, arriva in soccorso il Viminale. Con il decreto del 31 agosto, pubblicato il 2 settembre scorso, è stato reso pubblico l'elenco delle 47 opere pubbliche sulle quali saranno convogliate le risorse del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Pnrr da parte dei Comuni con popolazione superiore a 500mila abitanti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) - Riqualificazione delle cosiddette 'Case dei puffi' di Scampia, realizzazione di una nuova biblioteca a Torino e di una nuova banchina per l'attracco dei battelli turistici nel porticciolo di Nervi, costruzione di un nuovo impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata nel palermitano, installazione di nuovi ascensori nelle fermate della metropolitana milanese. Dove non arriva il, arriva in soccorso il Viminale. Con il decreto del 31 agosto, pubblicato il 2 settembre scorso, è stato reso pubblico l'elenco delle 47 opere pubbliche sulle quali saranno convogliate le risorse del fondo finalizzato aglidelda parte deicon popolazione superiore a. ...

fisco24_info : Pnrr, Csel: 'A Roma 258 mln da fondo dl Aiuti per opere Comuni, al centro gestione rifiuti': (Adnkronos) - A Roma a… - ledicoladelsud : Pnrr, Csel: “665 mln per rafforzare interventi dei Comuni sopra 500mila abitanti” - ledicoladelsud : Pnrr, Csel: “A Roma 258 mln da fondo dl Aiuti per opere Comuni, al centro gestione rifiuti” - italiaserait : Pnrr, Csel: “665 mln per rafforzare interventi dei Comuni sopra 500mila abitanti” - italiaserait : Pnrr, Csel: “A Roma 258 mln da fondo dl Aiuti per opere Comuni, al centro gestione rifiuti” -