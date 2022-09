"Noi bene tranne 15'". Tutte le scuse di Allegri (Di lunedì 12 settembre 2022) La Juventus pareggia in casa per 2-2 contro la Salernitana ma per Allegri la sua squadra non ha sfigurato. La verità è che i bianconeri non vincono e non convincono Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) La Juventus pareggia in casa per 2-2 contro la Salernitana ma perla sua squadra non ha sfigurato. La verità è che i bianconeri non vincono e non convincono

QSVS_Official : Cesare Pompilio ci ha lasciati. Un amico, che ha condiviso con voi - e con noi - un lungo cammino, portando allegr… - GiuseppeConteIT : Per noi il programma elettorale non è un malloppo di carta da consegnare qualche giorno prima delle elezioni. È que… - matteorenzi : Enrico Letta è ossessionato da noi: ogni giorno un attacco. Oggi ha detto che lui, Di Maio e Fratoianni archivieran… - SferoClasta : @glmdj @ilciccio67 3 gol REGOLARI a 1 cosa vuoi di più? Non vanno bene nemmeno quelli? Bisogna farne 8 perché così… - INTERnettaro : @manuia66 Potrei dirti che noi avevamo speso molto col Bayern e cmq la squadra ha problemi, è la stessa dell’anno s… -