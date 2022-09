Nicola | «A Torino senza paura | bene così»

(Di lunedì 12 settembre 2022) di Marco?De Martino– Davide(nella foto) commenta con il sorriso sulle labbra, nonostante labeffa finale, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto dalla Salernitana sul campo della Juventus: «Sicuramente siamo molto soddisfatti della prestazione, ci sarebbe dispiaciuto molto non portare a casa nulla ma fortunatamente il Var, assieme alla bravura degli arbitri, ancora una volta ha dimostrato di avere credibilità». A chi gli ha fatto notare che il gol del 3-2 segnato da Milik poteva essere regolare,ha risposto sinteticamente: «Bonucci era nella traiettoria del pallone, era in fuorigioco ed il gol è stato giustamente annullato». La Salernitana ha condotto fino al 92’ in vantaggio la gara dell’Allianz Stadium ma persi può ancora migliorare molto nella gestione dei match: «In alcune situazioni ...

è 2 - 2, con la squadra di Nicola che conquista un punto fondamentale in ottica salvezza. La partita è però destinata a passare alla storia per il finale a dir poco caotico a causa del gol annullato. Alla fine i campani strappano un preziosissimo pareggio per 2 - 2. Arbitro: Matteo Marcenaro Gol: 18' Candreva (S), 50' pt rig. Piatek (S), 51' Bremer (J), 92'. Una Salernitana maiuscola quella vista allo Juventus Stadium, che scrive una piccola pagina di storia portandosi a casa un punto. Punti che potevano essere addirittura tre se il finale non avesse visto il gol annullato. Gli eroi della domenica, al netto di polemiche, cartellini rossi, rigori e gol annullati, sono due quasi 50enni torinesi dal cuore granata. Andrea Sottil e Davide Nicola, classe 1974 il primo, 1973 il secondo.