Lecce-Monza, Sticchi Damiani contro Pairetto: ”Danno grave, sono imbarazzato” (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il match contro il Monza, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si è scagliato contro arbitro e VAR. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il matchil, il presidente delSaveriosi è scagliatoarbitro e VAR.

EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - GMeloni_Nazista : ECCO IL POTERE MASSO^MAFIOSO, LADRONE, NAZISTA ED ASSASSINO DI #SILVIOBERLUSCONI, CHE TORNA! IL CRIMINALE #MONZA RU… - GMeloni_Nazista : ECCO IL POTERE MASSO^MAFIOSO, BAS-TARDO, NAZISTA ED ASSASSINO DI SILVIO BERLUSCONI CHE TORNA! IL CRIMINALE MONZA RU… - ZoltanCrisan : @sportmediaset classico tweet che la butta in caciara (anziché denunciare lo scandaloso Var). Non crediate che non… - _RP10_ : Se per caso non dovessimo prendere 3 punti col Monza che finora le ha perse tutte e ha preso un solo punto a Lecce,… -