Isola dei famosi, ex naufraga paga conseguenze amarissime: tutta colpa del reality (Di lunedì 12 settembre 2022) La ex naufraga che pochi mesi fa ha partecipato all’Isola dei famosi, adesso, a quanto pare sta pagando care le conseguenza della sua permanenza a Cayo Cochinos ed è costretta a sottoporsi alle cure di specialisti psicologi. Ecco il retroscena sul reality show. La concorrente del programma di canale Cinque ha confessato dei disagi che l’Isolamento in Honduras le sta comportando. Isola-dei-famosi-Altranotizia-(Fonte:Google)La ex naufraga dopo l’Isola dei famosi non riesce a vivere come prima. Scopriamo che cosa le è successo ultimamente e perché presto finirà dallo psicologo. Isola dei famosi, ex naufraga paga le ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) La exche pochi mesi fa ha partecipato all’dei, adesso, a quanto pare stando care le conseguenza della sua permanenza a Cayo Cochinos ed è costretta a sottoporsi alle cure di specialisti psicologi. Ecco il retroscena sulshow. La concorrente del programma di canale Cinque ha confessato dei disagi che l’mento in Honduras le sta comportando.-dei--Altranotizia-(Fonte:Google)La exdopo l’deinon riesce a vivere come prima. Scopriamo che cosa le è successo ultimamente e perché presto finirà dallo psicologo.dei, exle ...

labastard4 : il pub che fa un’ora di ritardo x consegnare dei fottutissimi panini quest’isola di merda deve fallire - PietroSpadacci2 : Rocca me lo ricordo molto antipatico all'Isola dei Famosi, ma quant'è bello! #NudiPerLaVita - MaurizioDG_tale : @di_reddito Anch'io. All'isola dei famosi. Non in politica. - alwaysyouljp : @sunflowersv Visti i lavori precedenti della sceneggiatrice, non mi stupirei?? vivere, centovetrine, isola dei famos… - alioti_gianni : RT @geoguida: Un thriller ambientato nell'isola di Creta. Un delitto efferato, una fotografia del periodo dell'occupazione nazista, Arianna… -