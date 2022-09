“Io ministro Idea carina". Poi Pregliasco spara la previsione nefasta

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il virologo non respinge l'di un proprio impegno istituzionale, ma ammette: "Non me lo chiederanno, continuerò a fare politica a modo mio". Poi il monito sul Covid: "Pianificare possibili restrizioni"

Adnkronos

Ildà voce a una parte dei democratici. E invoca il campo largo postumo. Dopo le elezioni: ... solo il 45% degli italiani è sicuro di andare a votare e 6 su 10 hanno già un'della ...NAPOLI. Un gruppo di manifestanti ha aspettato ildella Cultura, Dario Franceschini, atteso a Napoli per un appuntamento elettorale a Palazzo ... L'è di affiancare la biblioteca storica a ... Elezioni 2022, Pregliasco: "Io ministro Salute Idea carina" Un posto da ministro della Salute Perché no. L'idea prima o poi stuzzica tutti, intriga, fa sognare. Alimenta l'ego quanto basta. Alla lista dei virologi solleticati da un eventuale impegno in ...«No al trasferimento della Biblioteca nazionale». Il ministro: «Ci sono opinioni discordanti ma a Palazzo Reale non c’è spazio per una biblioteca moderna» ...