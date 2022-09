“In natura due mamme non esistono”: l’esposto di Giovanardi contro l’episodio “arcobaleno” di Peppa Pig (Di lunedì 12 settembre 2022) l’esposto di Carlo Giovanardi contro l’episodio “arcobaleno” di Peppa Pig L’ex ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi e l’ex presidente del Forum Famiglie Luisa Santolini hanno presentato un esposto per chiedere di vietare alla Rai la messa in onda della puntata “arcobaleno” di Peppa Pig in cui viene presentata una famiglia di orsi polari composta da due mamme. “Non possono esistere né in natura né legalmente due mamme” è la motivazione fornita dai due, che hanno presentato Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori del ministero dello Sviluppo economico. Giovanardi e Santolini, oltre a considerare ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022)di Carlo” diPig L’ex ministro per i rapporti con il Parlamento Carloe l’ex presidente del Forum Famiglie Luisa Santolini hanno presentato un esposto per chiedere di vietare alla Rai la messa in onda della puntata “” diPig in cui viene presentata una famiglia di orsi polari composta da due. “Non possono esistere né inné legalmente due” è la motivazione fornita dai due, che hanno presentato Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori del ministero dello Sviluppo economico.e Santolini, oltre a considerare ...

lastknight : Avere due mamme è contro natura. Apparentemente maiali che parlano, fecondazione tramite fantasmi e tizi che cammin… - teresutas : @SquaredPi @mariateresaro16 @LaStampa È la natura mio caro.Partorisce una sola madre. Non due. Mia mamma ( è morta)… - andmar76 : @repubblica NORMALITÀ NON È AVERE DUE MAMME! MA UNA MAMMA UN PAPÀ E FIGLI! IL RESTO È CONTRO NATURA! MI DISPIACE M… - tito94351276 : RT @realUmbertoLM: “Due mamme” non esistono in natura. Esistono solo nella fantasia di qualche adulto. Non mi sembra giusto imporle anche i… - AsoUnZariot : Con due donne non nasce un bambino, ci vuole un uomo e una donna,cara Litizzetto, non si stravolge la natura, ricor… -