Guerra in Ucraina: Kiev avanza e riprende terreno, la Russia in ritiro da Kharkiv

Kiev – Davanti alle "avanzate ucraine, la Russia ha probabilmente ordinato il ritiro delle proprie truppe dall'intera area occupata della regione di Kharkiv, a ovest del fiume Oskil", un settore in cui "restano sacche isolate di resistenza, ma da mercoledì l'Ucraina ha riconquistato un territorio pari ad almeno due volte l'area di Greater London". E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui nel sud, vicino Kherson, la Russia sta probabilmente faticando per "far arrivare riserve sufficienti attraverso il fiume Dnipro fino alla linea del fronte". E, rileva la valutazione, "resta incompleto il ponte galleggiante che la Russia ha iniziato a costruire due settimane fa", mentre "l'artiglieria ...

