Elezioni: Provenzano, 'Meloni getta maschera, con lei Italia più debole' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Alla fine, gira e rigira, Giorgia Meloni ci prova a fare la moderata, ma ci ricade sempre. E tira fuori la vera natura sua e del suo partito. Con questa frase, ‘è finita la pacchia' rivolta all'Europa, getta la maschera e rivela le reali intenzioni della destra. E' una frase grave e che allarma”. Così Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio dem. “Se dovesse prevalere quell'ideologia che spunta dalla frase di Meloni, avremmo un Paese ai margini dell'Europa e questo avrebbe un impatto immediato nella vita dei cittadini. Come è possibile fare affermazioni simili mentre si cercano alleanze europee per imporre un tetto al costo dell'energia, mentre l'Europa ci fornisce, grazie anche alla battaglia del partito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Alla fine, gira e rigira, Giorgiaci prova a fare la moderata, ma ci ricade sempre. E tira fuori la vera natura sua e del suo partito. Con questa frase, ‘è finita la pacchia' rivolta all'Europa,lae rivela le reali intenzioni della destra. E' una frase grave e che allarma”. Così Peppe, vicesegretario del Partito democratico, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio dem. “Se dovesse prevalere quell'ideologia che spunta dalla frase di, avremmo un Paese ai margini dell'Europa e questo avrebbe un impatto immediato nella vita dei cittadini. Come è possibile fare affermazioni simili mentre si cercano alleanze europee per imporre un tetto al costo dell'energia, mentre l'Europa ci fornisce, grazie anche alla battaglia del partito ...

CostanzaBattis1 : @EnricoLetta @pdnetwork @peppeprovenzano @VincenzoDeLuca @antoniomisiani @Antonio_Decaro @Deputatipd @SenatoriPD… - andvaccaro : Parte la campagna del Pd anche per le elezioni nazionali. Provenzano: «La Sicilia deve essere protagonista a Roma»… - BrunoDAgostino5 : @PetrisDe Ma come mai invitate Conte 5stelle e non Fratoianni Bonelli Civati che sono i veri verdi di queste elezio… - tazroby : @ricpuglisi Le dichiarazioni di Orlando, Boccia, Zingaretti e Provenzano saranno tutte indirizzate a portare in dot… - AngelaAngelmi : @ricpuglisi Oggi sul Giorno scrivono che c'è maretta. Dopo le elezioni si prospetta già un congresso. I furbetti no… -