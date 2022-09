Elezioni 2022, confronto Meloni-Letta: la sfida (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Gas, Ue, Pnrr, caro energia e bollette. Tanti i temi del confronto tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario del Pd Enrico Letta sul sito del Corriere in vista delle Elezioni del 25 settembre prossimo. CARO ENERGIA – “Noi pensiamo che il primo intervento debba essere per bloccare le bollette che devono arrivare ma accanto a questo c’è bisogno di due interventi sulle bollette che sono già arrivate: il raddoppio del credito d’imposta per le imprese e poi l’introduzione di bollette luce sociale per la famiglie con Isee più basso” sostiene Letta. “Tutto questo ha senso però se c’è un tetto al prezzo del gas nazionale ed europeo”. “Sono contento di sentire – aggiunge rivolto alla presidente FdI – che siamo su una lunghezza d’onda simile, che occorre disaccoppiare” ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Gas, Ue, Pnrr, caro energia e bollette. Tanti i temi deltra la leader di Fratelli d’Italia Giorgiae il segretario del Pd Enricosul sito del Corriere in vista delledel 25 settembre prossimo. CARO ENERGIA – “Noi pensiamo che il primo intervento debba essere per bloccare le bollette che devono arrivare ma accanto a questo c’è bisogno di due interventi sulle bollette che sono già arrivate: il raddoppio del credito d’imposta per le imprese e poi l’introduzione di bollette luce sociale per la famiglie con Isee più basso” sostiene. “Tutto questo ha senso però se c’è un tetto al prezzo del gas nazionale ed europeo”. “Sono contento di sentire – aggiunge rivolto alla presidente FdI – che siamo su una lunghezza d’onda simile, che occorre disaccoppiare” ...

