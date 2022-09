Damascelli: la Juve non ha anima, non ha gioco, non ha soldi e nemmeno una maglia decente (Di lunedì 12 settembre 2022) “Che cosa è diventata la Juventus?”, si chiede Tony Damascelli su Il Giornale. E la risposta è impietosa: altro che reazione di carattere e orgoglio, il pareggio con la Salernitana “maschera limiti evidenti, macroscopici di una squadra che non ha anima, non ha gioco, non ha soldi e nemmeno una maglia decente”. La squadra di Allegri ha acciuffato il pari su rigore all’ultimo minuto, “prima di quel finale paesano, dopo una prestazione ridicola contro la Salernitana”. “Allegri ha scherzato e riso con Nicola, nello spogliatoio prima della partita, non si sa che cosa lo ecciti a tal punto, poi a bordo campo ha finto di agitarsi per mostrare al pubblico e ai suoi datori di lavoro di giustificare il compenso multimilionario, ci sono alcuni calciatori già imbastarditi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) “Che cosa è diventata lantus?”, si chiede Tonysu Il Giornale. E la risposta è impietosa: altro che reazione di carattere e orgoglio, il pareggio con la Salernitana “maschera limiti evidenti, macroscopici di una squadra che non ha, non ha, non haunadecente”. La squadra di Allegri ha acciuffato il pari su rigore all’ultimo minuto, “prima di quel finale paesano, dopo una prestazione ridicola contro la Salernitana”. “Allegri ha scherzato e riso con Nicola, nello spogliatoio prima della partita, non si sa che cosa lo ecciti a tal punto, poi a bordo campo ha finto di agitarsi per mostrare al pubblico e ai suoi datori di lavoro di giustificare il compenso multimilionario, ci sono alcuni calciatori già imbastarditi ...

